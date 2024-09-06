Россия атаковала "шахедами": обломки вызвали пожар вблизи Львова

Информации о пострадавших в результате дроновой атаки РФ на Львовскую область не поступало, заявил мэр Андрей Садовый

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 6 сентября российские оккупационные войска атаковали дронами Львовскую область. В результате падения обломков занялись складские помещения возле села Малехов, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"После падения обломков шахеда вблизи Львовской общины поднялся пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", – написал он.

На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет, добавил городской голова.

4 сентября во Львове завершили спасательно-розыскные работы после массированной атаки РФ. Семь человек погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей семи и 14 лет. Еще 53 человека получили травмы.

Утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами и беспилотниками.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что среди жертв российской атаки – мать Евгения и трое дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия Базилевич. После обстрела в живых остался только мужчина.

Во Львовской области из-за атаки РФ частично обесточена железная дорога, поезда отправляют с задержками.

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