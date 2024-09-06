Росія атакувала "шахедами": уламки спричинили пожежу поблизу Львова

Інформації про постраждалих внаслідок дронової атаки РФ на Львівщину не надходило, заявив мер Андрій Садовий

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 6 вересня російські окупаційні війська атакували дронами Львівську область. Внаслідок падіння уламків зайнялися складські приміщення біля села Малехів, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення", – написав він.

На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих поки що немає, додав міський голова.

4 вересня у Львові завершили рятувально-пошукові роботи після масованої атаки РФ. Семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми.

Уранці 4 вересня у Львові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами й безпілотниками.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що серед жертв російської атаки – мати Євгенія та троє доньок – Ярина, Дарина та Емілія Базилевич. Після обстрілу живим залишився лише чоловік.

У Львівській області через атаку РФ частково знеструмлена залізниця, потяги відправляють із затримками.

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