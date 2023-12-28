Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Зафиксирован прилет

Силы противовоздушной обороны сбили семь дронов-камикадзе Shahed-136 в трех областях

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 28 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил восемь беспилотников из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Силы противовоздушной обороны сбили семь целей.

Были привлечены зенитчики, истребительная авиация и мобильные огневые группы.

Боевая работа велась в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Ранее Воздушные силы заявили, что в ночь на 26 декабря ПВО сбила 13 из 19 запущенных "шахедов".

Были зафиксированы прилеты по промышленным и инфраструктурным объектам в Одесской и Николаевской областях.

В ночь на 27 декабря россияне запустили 46 беспилотников, зафиксировано 14 прилетов.

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