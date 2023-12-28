Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Зафіксовано приліт

Сили протиповітряної оборони збили сім дронів-камікадзе Shahed-136 у трьох областях

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 28 грудня. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що ворог запустив вісім безпілотників з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Сили протиповітряної оборони збили сім цілей.

Було залучено зенітників, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.

Бойова робота велася у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Раніше Повітряні сили заявили, що в ніч проти 26 грудня ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".

Було зафіксовано прильоти по промислових та інфраструктурних об'єктах в Одеській та Миколаївській областях.

У ніч проти 27 грудня росіяни запустили 46 безпілотників, зафіксовано 14 прильотів.

Дивіться також: З'явилися нові фото наслідків прильоту дрона Shahed-136 по багатоповерхівцi в Києві: деталі