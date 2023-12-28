Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Зафіксовано приліт
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 28 грудня. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив вісім безпілотників з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Сили протиповітряної оборони збили сім цілей.
Було залучено зенітників, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.
Бойова робота велася у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
- Раніше Повітряні сили заявили, що в ніч проти 26 грудня ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".
- Було зафіксовано прильоти по промислових та інфраструктурних об'єктах в Одеській та Миколаївській областях.
- У ніч проти 27 грудня росіяни запустили 46 безпілотників, зафіксовано 14 прильотів.
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