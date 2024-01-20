Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Зафиксировано несколько прилетов
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 20 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил семь "шахедов".
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.
О последствиях прилетов официальной информации пока нет.
Также россияне нанесли авиационные удары по Авдеевке, Орловке и Новомихайловке Донецкой области.
- Представитель военной разведки Скибицкий сообщал, что россияне могут производить до 350 "шахедов" в месяц, но запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера".
- В ночь на 17 января украинские защитники уничтожили 19 из 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.
- В Одессе в результате российской атаки были разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на город, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.