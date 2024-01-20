Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Зафіксовано кілька прильотів
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 20 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог запустив сім "шахедів".
Сили протиповітряної оборони знищили чотири безпілотники.
Про наслідки прильотів офіційної інформації наразі немає.
Також росіяни завдали авіаційних ударів по Авдіївці, Орлівці та Новомихайлівці Донецької області.
- Представник військової розвідки Скібіцький повідомляв, що росіяни можуть виробляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються і їх відправляють на війну "з конвеєра".
- У ніч проти 17 січня українські захисники знищили 19 із 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.
- В Одесі внаслідок російської атаки були руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані на місто, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.