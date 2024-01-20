Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Зафіксовано кілька прильотів

Сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі безпілотники в ніч на 20 січня

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 20 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив сім "шахедів".

Сили протиповітряної оборони знищили чотири безпілотники.

Про наслідки прильотів офіційної інформації наразі немає.

Також росіяни завдали авіаційних ударів по Авдіївці, Орлівці та Новомихайлівці Донецької області.