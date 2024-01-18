Росія атакувала Україну 33 "шахедами" та ракетами С-300. Зафіксовано прильоти — ЗСУ

Основними напрямками удару російських окупантів були північні та південні області України

Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та зенітними керованими ракетами типу С-300 у ніч проти 18 січня. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 33 безпілотники з району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та Курської області, а також дві ракети С-300 з району Бєлгорода по Харківській області.

Основні напрямки удару – північ та південь. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди", ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

Атаку відбивали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

ППО працювала у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Представник військової розвідки Скібіцький повідомляв, що росіяни можуть виробляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра".

У ніч проти 17 січня українські захисники знищили 19 із 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

В Одесі внаслідок російської атаки є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані на місто, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

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