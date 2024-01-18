Россия атаковала Украину 33 "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты — ВСУ
Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и зенитными управляемыми ракетами типа С-300 в ночь на 18 января. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что враг запустил 33 беспилотника из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курской области, а также две ракеты С-300 из района Белгорода по Харьковской области.
Основные направления удара — север и юг. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда", еще несколько дронов не достигли своих целей.
Атаку отбивали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
ПВО работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
- Представитель военной разведки Скибицкий сообщал, что россияне могут производить до 350 "шахедов" в месяц, но запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера".
- В ночь на 17 января украинские защитники уничтожили 19 из 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.
- В Одессе в результате российской атаки есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на город, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
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