Россия атаковала Украину дронами Shahed. Также ударила ракетой "Искандер-М" по Славянску

Пуск ракеты "Искандер-М" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетой "Искандер-М" ночью и утром 27 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг выпустил четыре "шахеда".

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники.

Уже утром россияне ударили по гражданской инфраструктуре Славянска баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также за минувшие сутки армия РФ нанесла восемь ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по Мирнограду, Новоградовке и Антоновке.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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