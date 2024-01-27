Россия атаковала Украину дронами Shahed. Также ударила ракетой "Искандер-М" по Славянску
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетой "Искандер-М" ночью и утром 27 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг выпустил четыре "шахеда".
Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники.
Уже утром россияне ударили по гражданской инфраструктуре Славянска баллистической ракетой типа "Искандер-М".
Также за минувшие сутки армия РФ нанесла восемь ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по Мирнограду, Новоградовке и Антоновке.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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