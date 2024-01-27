Россия атаковала Украину дронами Shahed. Также ударила ракетой "Искандер-М" по Славянску
Пуск ракеты "Искандер-М" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетой "Искандер-М" ночью и утром 27 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что враг выпустил четыре "шахеда".

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники.

Уже утром россияне ударили по гражданской инфраструктуре Славянска баллистической ракетой типа "Искандер-М". 

Также за минувшие сутки армия РФ нанесла восемь ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по Мирнограду, Новоградовке и Антоновке. 

  • В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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