Росія атакувала Україну дронами Shahed. Також ударила ракетою "Іскандер-М" по Слов'янську

Пуск ракети "Іскандер-М" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М" вночі та вранці 27 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що ворог випустив чотири "шахеди".

Сили протиповітряної оборони знищили усі безпілотники.

Вже вранці росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Слов'янська балістичною ракетою "Іскандер-М".

Також минулої доби армія РФ завдала вісім ударів зенітними керованими ракетами С-300 по Мирнограду, Новоградівці та Антонівці.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Читайте також: Над Дніпром збили дві ракети. Уламки впали на підприємство, є поранений