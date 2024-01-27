Росія атакувала Україну дронами Shahed. Також ударила ракетою "Іскандер-М" по Слов'янську
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М" вночі та вранці 27 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог випустив чотири "шахеди".
Сили протиповітряної оборони знищили усі безпілотники.
Вже вранці росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Слов'янська балістичною ракетою "Іскандер-М".
Також минулої доби армія РФ завдала вісім ударів зенітними керованими ракетами С-300 по Мирнограду, Новоградівці та Антонівці.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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