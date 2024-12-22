Россия атаковала Украину сотней дронов. В шести областях есть повреждения

В 12 украинских областях были сбиты 52 вражеских беспилотника

Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 22 декабря Россия атаковала Украину более сотней ударных беспилотников, украинским военным удалось сбить половину, еще часть была локационно потеряна. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, враг атаковал 103 "шахедами" и беспилотниками других типов из Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.

52 вражеских дронов были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

44 БпЛА был локационно потерян, еще один улетел в направлении Беларуси.

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.