Росія атакувала Україну сотнею дронів. У шести областях є пошкодження
В ніч проти 22 грудня Росія атакувала Україну понад сотнею ударних безпілотників, українським військовим вдалося збити половину, ще частина була локаційно втрачена. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, ворог атакував 103 "шахедами" і безпілотниками інших типів із Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.
52 ворожі дрони було збито у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
44 БпЛА було локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.
У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.
- Вночі 20 грудня 2024 року Росія атакувала Київ та область дронами. Уламки впали в одному з районів столиці, у Бориспільському районі сталася пожежа.
- Вранці ворог ударив ракетами, зокрема атакував Київ балістикою. Одна людина загинула, понад 10 постраждали.