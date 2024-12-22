Росія атакувала Україну сотнею дронів. У шести областях є пошкодження

У 12 українських областях було збито 52 ворожі безпілотники

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

В ніч проти 22 грудня Росія атакувала Україну понад сотнею ударних безпілотників, українським військовим вдалося збити половину, ще частина була локаційно втрачена. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, ворог атакував 103 "шахедами" і безпілотниками інших типів із Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.

52 ворожі дрони було збито у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

44 БпЛА було локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.