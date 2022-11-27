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Россия атаковала ракетами Кривой Рог. Есть разрушения транспортной инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 08:20
Россия атаковала ракетами Кривой Рог. Есть разрушения транспортной инфраструктуры - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
дополнено

Кривой Рог находится под ракетной атакой армии РФ. Об этом сообщил в Telegram глава местной военной администрации Александр Вилкул.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Других деталей ракетной атаки РФ Вилкул пока не уточняет.

ДОПОЛНЕНО В 09:25. В Кривом Роге – два попадания по объектам транспортной инфраструктуры, сообщил Вилкул. Разрушения – значительные, последствия устанавливаются.

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Марко Сировой
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ракетный удар кривой рог ракеты армия рф войска россии
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