Россия атаковала ракетами Кривой Рог. Есть разрушения транспортной инфраструктуры
27.11.2022, 08:20
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
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Кривой Рог находится под ракетной атакой армии РФ. Об этом сообщил в Telegram глава местной военной администрации Александр Вилкул.
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Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Других деталей ракетной атаки РФ Вилкул пока не уточняет.
ДОПОЛНЕНО В 09:25. В Кривом Роге – два попадания по объектам транспортной инфраструктуры, сообщил Вилкул. Разрушения – значительные, последствия устанавливаются.
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