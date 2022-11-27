Россия атаковала ракетами Кривой Рог. Есть разрушения транспортной инфраструктуры

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Кривой Рог находится под ракетной атакой армии РФ. Об этом сообщил в Telegram глава местной военной администрации Александр Вилкул.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Других деталей ракетной атаки РФ Вилкул пока не уточняет.

ДОПОЛНЕНО В 09:25. В Кривом Роге – два попадания по объектам транспортной инфраструктуры, сообщил Вилкул. Разрушения – значительные, последствия устанавливаются.

26 ноября армия России нанесла удар по Днепру. Разрушено семь частных домов, 13 пострадавших.

Ночью оккупанты атаковали ракетами пригород Запорожья.

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Марко Сировой

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