Россия атакует ударными дронами: уже шесть сбитых

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Поздно вечером 17 января россияне в очередной раз запустили по Украине "шахеды". Воздушное командование "Восток" сообщило о шести сбитых беспилотниках.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные сообщили, что по состоянию на 22:00 силами противовоздушной обороны уничтожены шесть БПЛА Shahed-136/131: два в Сумской области и четыре в Днепропетровской.

На момент публикации новости тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Кроме беспилотников, вечером 17 января Россия также атаковала ракетами: в Чугуеве Харьковской области в результате ударов погибла женщина.