Россия атакует ударными дронами: уже шесть сбитых
Поздно вечером 17 января россияне в очередной раз запустили по Украине "шахеды". Воздушное командование "Восток" сообщило о шести сбитых беспилотниках.
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Военные сообщили, что по состоянию на 22:00 силами противовоздушной обороны уничтожены шесть БПЛА Shahed-136/131: два в Сумской области и четыре в Днепропетровской.
На момент публикации новости тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Кроме беспилотников, вечером 17 января Россия также атаковала ракетами: в Чугуеве Харьковской области в результате ударов погибла женщина.