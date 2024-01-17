Росія атакує ударними дронами: вже шість збитих

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Пізно ввечері 17 січня росіяни вчергове запустили по Україні "шахеди". Повітряне командування "Схід" повідомило про шість збитих безпілотників.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові повідомили, що станом на 22:00 силами протиповітряної оборони знищено шість БпЛА Shahed-136/131: два в Сумській області та чотири у Дніпропетровській.

На момент публікації новини тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.

Крім безпілотників, ввечері 17 січня Росія також атакувала ракетами: у Чугуєві Харківської області внаслідок ударів загинула жінка.