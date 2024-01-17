Росія атакує ударними дронами: вже шість збитих
Пізно ввечері 17 січня росіяни вчергове запустили по Україні "шахеди". Повітряне командування "Схід" повідомило про шість збитих безпілотників.
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Військові повідомили, що станом на 22:00 силами протиповітряної оборони знищено шість БпЛА Shahed-136/131: два в Сумській області та чотири у Дніпропетровській.
На момент публікації новини тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.
Крім безпілотників, ввечері 17 січня Росія також атакувала ракетами: у Чугуєві Харківської області внаслідок ударів загинула жінка.
- Представник військової розвідки Скібіцький повідомляв, що росіяни можуть виготовляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра".
- В ніч проти 17 січня українські захисники знищили 19 з 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.