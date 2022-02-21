Россия будет отрезана от мировых финансовых рынков в случае вторжения в Украину – ЕС
Россия потеряет доступ к мировым финансовым рынкам и критически важным для нее товарам, если снова вторгнется в Украину. Об этом в эфире немецкого канала ARD заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.
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По ее словам, планируемые США и Евросоюзом санкции на случай вторжения призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".
Кроме того, штрафные меры будут наложены на товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики, но которые изготовляются на Западе. Причем в их в производстве Запад имеет лидерство и РФ не может их заменить.
При этом Урсула фон дер Ляйен выступила против введения санкций против России прямо сейчас. По ее словам, Запад дает шанс РФ вернуться к дипломатии. "Это окно возможностей открыто до сих пор", – сказала она.
Глава Еврокомиссии добавила, что окончательное решение теперь зависит от президента России Владимира Путина. Она полагает, что РФ "очень внимательно прислушивается" к тому, что ей говорят.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что России запретят расчеты в долларах и фунтах в случае нового нападения на Украину.
- Президент США Джо Байден согласился встретиться с лидером России Владимиром Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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