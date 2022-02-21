Россия будет отрезана от мировых финансовых рынков в случае вторжения в Украину – ЕС

Россия потеряет доступ к мировым финансовым рынкам и критически важным для нее товарам, если снова вторгнется в Украину. Об этом в эфире немецкого канала ARD заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

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По ее словам, планируемые США и Евросоюзом санкции на случай вторжения призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".

Кроме того, штрафные меры будут наложены на товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики, но которые изготовляются на Западе. Причем в их в производстве Запад имеет лидерство и РФ не может их заменить.

При этом Урсула фон дер Ляйен выступила против введения санкций против России прямо сейчас. По ее словам, Запад дает шанс РФ вернуться к дипломатии. "Это окно возможностей открыто до сих пор", – сказала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что окончательное решение теперь зависит от президента России Владимира Путина. Она полагает, что РФ "очень внимательно прислушивается" к тому, что ей говорят.

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Марк Сировой

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