Россия давит на оборону ВСУ на Новопавловском направлении, там жесткие бои – карта

По словам военных, за сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону украинских бойцов в районе Красногоровки и Новомихайловки, Вооруженные Силы отражают вражеские атаки на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

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По словам военных, за сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. 30 раз захватчики пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении. Там враг наступал в районе Красногоровки, Новомихайловки и Георгиевки.

Карта: DeepState

На линии Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских атак.

Карта: DeepState

В районе Купянска боевых действий не было. Вероятно, оккупанты перегруппировываются.

В районах населенных пунктов Терны и Cпорное на Лиманском направлении отбиты семь атак россиян, на Бахмутском направлении – шесть атак в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

На Ореховском направлении отражены восемь атак противника в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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