Росія тисне на оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку, там жорсткі бої – карта

За словами військових, за добу на фронті відбулося 73 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону українських бійців у районі Красногорівки та Новомихайлівки, Збройні Сили України відбивають ворожі атаки на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося 73 бойові зіткнення. 30 разів загарбники намагалися прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку. Там ворог наступав у районі Красногорівки, Новомихайлівки та Георгіївки.

Карта: DeepState

На лінії Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак.

Карта: DeepState

У районі Куп'янська бойових дій не відбувалося. Імовірно, окупанти перегруповуються.

У районах населених пунктів Терни та Спірне на Лиманському напрямку відбито сім атак росіян, на Бахмутському напрямку – шість атак у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.

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