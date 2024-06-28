Россия днем ударила "Искандер-М" по Одесской области: загорелось пшеничное поле – фото

Ущерб уточняется, погибших и пострадавших нет

Пшеничное поле (Фото: ЕРА/YAHYA ARHAB)

Днем 28 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего загорелось пшеничное поле. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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"Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом по Одесской области", – написали военные.

В результате попадания занялось пшеничное поле. Пожар ликвидируют, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Вечером 31 мая оккупанты нанесли удар по Одессе, предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, из-за этого были ранены два человека.

5 июня россияне нанесли ракетный удар по Одесской области – попали в туристическую гражданскую инфраструктуру.

Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар. Были пострадавшие.

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