Росія вдень ударила "Іскандер-М" по Одещині: зайнялося пшеничне поле – фото

Збитки уточнюються, загиблих і постраждалих немає

Пшеничне поле (Фото: ЕРА/YAHYA ARHAB)

Удень 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого зайнялося пшеничне поле. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Сьогодні вдень ворог завдав удару балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одеській області", – написали військові.

Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують, інформація про жертв і постраждалих не надходила.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Увечері 31 травня окупанти завдали удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом, через це було поранено двох людей.

5 червня росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області – поцілили по туристичній цивільній інфраструктурі.

Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа. Були постраждалі.

Дивіться також: Нацгвардійці "Іглою" збили черговий штурмовик Су-25 росіян — відео