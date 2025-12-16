"Россия должна испытывать постоянное давление". ЕС готовит новый пакет санкций

Урсула фон дер Ляйен (Фото: / EPA Ronald Wittek)

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи по поводу мира для Украины, которая состоялась вечером в Берлине.

"Россия должна испытывать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров – не для показухи, а для результатов. С этой целью Европа будет продолжать повышать цену войны России. У нас готовится новый пакет санкций. И мы заморозили российские активы в ЕС на долгосрочную перспективу", – заявила она.

Читайте также Крепкий рубль как предвестник обвала российской экономики. Так было и в СССР

По ее словам, на встрече зафиксирован реальный и конкретный прогресс, который стал возможным благодаря сотрудничеству между Украиной, Европой и США. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и по-прежнему будет тесно сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом для достижения справедливого и прочного мира.

Первым шагом на этом пути, по словам фон дер Ляйен, должно стать длительное прекращение огня. Вторым элементом она назвала надежные гарантии безопасности и отметила, что Европа и США рассматривают возможность предоставления военной поддержки Украине. Она также подчеркнула, что путь Украины в Европейский Союз – одна из самых сильных долгосрочных гарантий.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что решение по территориям принимает исключительно Украина. Вопросы, связанные с ЕС и НАТО, обсуждаются только их членами. Она сформулировала принципы: "Ничего об Украине без Украины. Ничего о ЕС без ЕС. Ничего о НАТО без НАТО".

Отдельно фон дер Ляйен остановилась на вопросе экономического восстановления Украины и подчеркнула, что Европа остается ее "самым сильным и надежным партнером". По ее словам, ЕС предложил покрыть две трети финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет – около €90 млрд, а обсуждения этого вопроса на заседаниях Европейского Совета на этой неделе будут решающими.