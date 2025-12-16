"Росія повинна відчувати постійний тиск". ЄС готує новий пакет санкцій

Урсула фон дер Ляєн (Фото: / EPA Ronald Wittek)

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі щодо миру для України, яка відбулася ввечері в Берліні.

"Росія повинна відчувати постійний тиск, щоб сісти за стіл переговорів – не показово, а для результатів. З цією метою Європа і далі підвищуватиме ціну війни Росії. У нас готується новий пакет санкцій. І ми заморозили російські активи в ЄС на довгострокову перспективу", – заявила вона.

Читайте також Міцний рубль як передвісник обвалу російської економіки. Так було і у СРСР

За її словами, на зустрічі було зафіксовано реальний і конкретний прогрес, який став можливим завдяки співпраці між Україною, Європою та США. Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС і надалі тісно співпрацюватиме з президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом для досягнення справедливого і тривалого миру.

Першим кроком на цьому шляху, за словами фон дер Ляєн, має стати тривале припинення вогню. Другим елементом вона назвала надійні гарантії безпеки та зазначила, що Європа і США розглядають можливість надання військової підтримки Україні. Вона також підкреслила, що шлях України до Європейського Союзу є однією з найсильніших довгострокових гарантій.

Президентка Єврокомісії наголосила, що рішення щодо територій ухвалює виключно Україна. Питання, пов’язані з ЄС та НАТО, обговорюються лише їх членами. Вона сформулювала принципи: "Нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО".

Окремо фон дер Ляєн зупинилася на питанні економічного відновлення України та наголосила, що Європа залишатиметься її "найсильнішим і найнадійнішим партнером". За її словами, ЄС запропонував покрити дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років – близько €90 млрд, а обговорення цього питання на засіданнях Європейської Ради цього тижня будуть вирішальними.