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Россия готовит жестокий налет на Киев этой ночью – депутаты Рады

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 23:18
Россия готовит жестокий налет на Киев этой ночью – депутаты Рады - Фото
Укриття, м. Київ, вул. Волинська, 17 (Фото: Тетяна Павлушенко/LIGA.net)

В ближайший час российские оккупанты планируют осуществить массированный ракетный обстрел Киева, всех просят спуститься в укрытия. Об этом пишет нардеп Ирина Геращенко.

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"В течение следующих получаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в убежища, дорогие, дорогие киевляне", – написала она.

Эту информацию подтверждает депутат Ярослав Железняк.

"Киевляне, срочно все в укрытие!!! Оккупанты хотят использовать все что есть. Берегите себя и идите в укрытие", – написал депутат. 

Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Они продолжаются в отдельных районах и сейчас, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел война киев
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