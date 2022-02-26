Россия готовит жестокий налет на Киев этой ночью – депутаты Рады

В ближайший час российские оккупанты планируют осуществить массированный ракетный обстрел Киева, всех просят спуститься в укрытия. Об этом пишет нардеп Ирина Геращенко.

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"В течение следующих получаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в убежища, дорогие, дорогие киевляне", – написала она.

Эту информацию подтверждает депутат Ярослав Железняк.

"Киевляне, срочно все в укрытие!!! Оккупанты хотят использовать все что есть. Берегите себя и идите в укрытие", – написал депутат.

Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Они продолжаются в отдельных районах и сейчас, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вадим Ребрина

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