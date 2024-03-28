Россия готовит ракетные обстрелы неделями, это не "удары возмездия" — разведка

Юсов заявил, что очень странно, когда американские медиа говорят об "ударах России в ответ"

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что каждый массированный ракетный удар России — это операция, которая требует недель подготовки, а поэтому не стоит называть их "ударами возмездия". Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, с начала большой войны россияне выпустили по Украине сотни ракет, что является прямым актом агрессии против мирного государства.

Он отметил, что очень странно говорить о том, что Россия наносит "удары в ответ", так как диктатор Владимир Путин ведет захватническую войну.

"Если говорить чисто с технической точки зрения, то каждый массированный ракетный обстрел, проводимый российской армией, или комбинированный обстрел с использованием беспилотников – это готовящаяся неделями операция", — сказал Юсов.

Спикер ведомства подчеркнул: если в один день произошел взрыв на предприятии в России, а на следующий день — массированный ракетный удар, то это значит, что обстрел был запланирован и произошел бы в любом случае.

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