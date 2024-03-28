Россия готовит ракетные обстрелы неделями, это не "удары возмездия" — разведка
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что каждый массированный ракетный удар России — это операция, которая требует недель подготовки, а поэтому не стоит называть их "ударами возмездия". Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.
По его словам, с начала большой войны россияне выпустили по Украине сотни ракет, что является прямым актом агрессии против мирного государства.
Он отметил, что очень странно говорить о том, что Россия наносит "удары в ответ", так как диктатор Владимир Путин ведет захватническую войну.
"Если говорить чисто с технической точки зрения, то каждый массированный ракетный обстрел, проводимый российской армией, или комбинированный обстрел с использованием беспилотников – это готовящаяся неделями операция", — сказал Юсов.
Спикер ведомства подчеркнул: если в один день произошел взрыв на предприятии в России, а на следующий день — массированный ракетный удар, то это значит, что обстрел был запланирован и произошел бы в любом случае.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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