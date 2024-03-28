Росія готує ракетні обстріли тижнями, це не "удари відплати" — розвідка
Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар Росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх "ударами відплати". Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.
За його словами, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.
Він зазначив, що дуже дивно говорити про те, що Росія завдає "удари у відповідь", оскільки диктатор Володимир Путін веде загарбницьку війну.
"Якщо говорити чисто з технічного погляду, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями", – сказав Юсов.
Спікер відомства підкреслив: якби одного дня стався вибух на підприємстві в Росії, а наступного дня — масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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