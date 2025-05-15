Россия готовится сегодня ударить ракетами по Сумской громаде – ОВА

Ракетный удар (Иллюстративное фото: for-ua.com)

Российская армия 15 мая планирует нанести ракетный удар по Сумской громаде. Об этом предупредили в областной военной администрации.

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Согласно информации, которую власти получили от соответствующих служб, враг планирует ударить по нескольким объектам ориентировочно в 17:00.

→ Привокзальная площадь, 7 и 9;

→ проспект Шевченко, 2.

"Всех, кто находится рядом с указанными адресами, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место", – сообщили в Сумской ОВА.

Также отмечается, что информация о возможной атаке может обновляться.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко попросил горожан не игнорировать предупреждение.

"Сумы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности", – написал он.