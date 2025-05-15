Россия готовится сегодня ударить ракетами по Сумской громаде – ОВА
Российская армия 15 мая планирует нанести ракетный удар по Сумской громаде. Об этом предупредили в областной военной администрации.
Согласно информации, которую власти получили от соответствующих служб, враг планирует ударить по нескольким объектам ориентировочно в 17:00.
→ Привокзальная площадь, 7 и 9;
→ проспект Шевченко, 2.
"Всех, кто находится рядом с указанными адресами, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место", – сообщили в Сумской ОВА.
Также отмечается, что информация о возможной атаке может обновляться.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко попросил горожан не игнорировать предупреждение.
"Сумы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности", – написал он.
- 6 мая Россия ударила по пригороду Сум ракетами. Погибли три мирных жителя: ребенок и двое взрослых.
- 12 мая на окраине Сум оккупанты ударили дроном по автомобилю энергетиков. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
- 14 мая Россия ударила ракетой по промышленной инфраструктуре в Сумах. В результате атаки погибли три человека и семь получили ранения.