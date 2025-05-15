Росія готується сьогодні вдарити ракетами по Сумській громаді – ОВА

Ракетний удар (Ілюстративне фото: for-ua.com)

Російська армія 15 травня планує завдати ракетного удару по Сумській громаді. Про це попередили в обласній військовій адміністрації.

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Згідно з інформацією, яку влада отримала від відповідних служб, ворог планує вдарити по кількох об'єктах орієнтовно о 17:00:

→ Привокзальна площа, 7 і 9;

→ проспект Шевченка, 2.

"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце", – повідомили в Сумській ОВА.

Також зазначається, що інформація стосовно ймовірної атаки може оновлюватися.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попросив містян не ігнорувати попередження.

"Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці", – написав він.