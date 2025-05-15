Росія готується сьогодні вдарити ракетами по Сумській громаді – ОВА
Російська армія 15 травня планує завдати ракетного удару по Сумській громаді. Про це попередили в обласній військовій адміністрації.
Згідно з інформацією, яку влада отримала від відповідних служб, ворог планує вдарити по кількох об'єктах орієнтовно о 17:00:
→ Привокзальна площа, 7 і 9;
→ проспект Шевченка, 2.
"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце", – повідомили в Сумській ОВА.
Також зазначається, що інформація стосовно ймовірної атаки може оновлюватися.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попросив містян не ігнорувати попередження.
"Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці", – написав він.
- 6 травня Росія вдарила по передмістю Сум ракетами. Загинули троє мирних мешканців: дитина та двоє дорослих.
- 12 травня на околиці Сум окупанти вдарили дроном по автівці енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
- 14 травня Росія вдарила ракетою по промисловій інфраструктурі в Сумах. Внаслідок атаки загинули три людини та сім отримали поранення.