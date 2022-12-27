Россия может отложить обстрел на праздники из-за экономии ракет. Но гарантии нет – СНБО

Российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, людям нужно себя беречь и придерживаться правил безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов на праздники.

Он отметил, что украинское руководство не может гарантировать, что россияне не нанесут удары перед Новым годом, однако у противника осталось мало ракет.

"Будем думать, что они будут экономить запас ракет. Надеемся, что праздники проведем в относительном спокойствии", — заявил секретарь СНБО.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев остается главной целью при обстрелах российских оккупантов, на столицу направляют больше всего ракет.

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Дмитро Гриниченко

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