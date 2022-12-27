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Россия может отложить обстрел на праздники из-за экономии ракет. Но гарантии нет – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 20:53
Россия может отложить обстрел на праздники из-за экономии ракет. Но гарантии нет – СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, людям нужно себя беречь и придерживаться правил безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов на праздники. 

Он отметил, что украинское руководство не может гарантировать, что россияне не нанесут удары перед Новым годом, однако у противника осталось мало ракет. 

"Будем думать, что они будут экономить запас ракет. Надеемся, что праздники проведем в относительном спокойствии", — заявил секретарь СНБО. 

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев остается главной целью при обстрелах российских оккупантов, на столицу направляют больше всего ракет.

Читайте также: Буданов: РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет. Потом они закончатся вообще

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Алексей Данилов критическая инфраструктура
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