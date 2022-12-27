Россия может отложить обстрел на праздники из-за экономии ракет. Но гарантии нет – СНБО
Российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, людям нужно себя беречь и придерживаться правил безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов на праздники.
Он отметил, что украинское руководство не может гарантировать, что россияне не нанесут удары перед Новым годом, однако у противника осталось мало ракет.
"Будем думать, что они будут экономить запас ракет. Надеемся, что праздники проведем в относительном спокойствии", — заявил секретарь СНБО.
Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев остается главной целью при обстрелах российских оккупантов, на столицу направляют больше всего ракет.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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