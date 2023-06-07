Россия нанесла артудар по Украинску. Погибли двое взрослых и ребенок, трое детей ранены
07.06.2023, 23:39
Последствия российского обстрела (Иллюстративное фото)
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Украинску Донецкой области, убили троих человек – двоих взрослых и ребенка. Трое детей ранены. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших – взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей", – написал Ермак.
- 2 июня российская армия обстреляла поселок Камышеваха в Запорожской области, убила и ранила мирных жителей.
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