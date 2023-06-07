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Россия нанесла артудар по Украинску. Погибли двое взрослых и ребенок, трое детей ранены

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 23:39
Россия нанесла артудар по Украинску. Погибли двое взрослых и ребенок, трое детей ранены - Фото
Последствия российского обстрела (Иллюстративное фото)

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Украинску Донецкой области, убили троих человек – двоих взрослых и ребенка. Трое детей ранены. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших – взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей", – написал Ермак.

  • 2 июня российская армия обстреляла поселок Камышеваха в Запорожской области, убила и ранила мирных жителей. 

Читайте также: Россия ударила "Смерчем" по Балаклее: есть погибший и девять раненых – фото

Наталья Медведева
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