RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія завдала артудару по Українську. Загинули двоє дорослих та дитина, троє дітей поранено

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 23:39
Росія завдала артудару по Українську. Загинули двоє дорослих та дитина, троє дітей поранено - Фото
Наслідки російського обстрілу (Ілюстративне фото)

Російські окупанти завдали артилерійського удару по українці Донецької області, вбили трьох осіб – двох дорослих та дитину. Трьох дітей поранено. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", – написав Єрмак.

  • 2 червня російська армія обстріляла селище Камишеваха у Запорізькій області, вбила та поранила мирних жителів.

Читайте також: Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілукраїнськ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 