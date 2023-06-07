Росія завдала артудару по Українську. Загинули двоє дорослих та дитина, троє дітей поранено
07.06.2023, 23:39
Наслідки російського обстрілу (Ілюстративне фото)
Російські окупанти завдали артилерійського удару по українці Донецької області, вбили трьох осіб – двох дорослих та дитину. Трьох дітей поранено. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", – написав Єрмак.
- 2 червня російська армія обстріляла селище Камишеваха у Запорізькій області, вбила та поранила мирних жителів.
Читайте також: Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
"Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка 05.06.2023Росія обстріляла селище біля Запоріжжя, влучила по багатоповерхівці, є загиблі та поранені – ОВА 02.06.2023Вбивство Росією підлітків у Снігурівці. У загиблих був із собою кошик із паскою та яйцями – фото 16.04.2023
Останні новини
Коментарі