Росія завдала артудару по Українську. Загинули двоє дорослих та дитина, троє дітей поранено

Російські окупанти завдали артилерійського удару по українці Донецької області, вбили трьох осіб – двох дорослих та дитину. Трьох дітей поранено. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", – написав Єрмак.

2 червня російська армія обстріляла селище Камишеваха у Запорізькій області, вбила та поранила мирних жителів.

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