Россия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова
Россия атаковала поселок Васищево в Харьковском районе Харьковской области. В результате ракетного удара пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Вражеская атака произошла около 20:40. Разрушения получили восемь частных домовладений и гражданский автомобиль.
Пока известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.
Васищево находится в 10 км от Харькова.
В ночь на 28 мая по меньшей мере девять вражеских БПЛА атаковали в Васищево территорию частного предприятия. В результате попаданий возник пожар, повреждены складские помещения и техника. Ранения получили трое охранников. Также пострадала находившаяся рядом с местом взрыва 4-летняя девочка — у нее острая стрессовая реакция.
- В ночь на 30 мая Россия массированно атаковала беспилотниками коммунальное предприятие в Харькове и село Василий Хутор Чугуевской общины. Удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе. На месте попадания начался пожар.
- В тот же день россияне распространили дезинформацию по удару по Харькову в ночь на 30 мая. Пропагандисты заявили об атаке на производство дронов, на самом деле под ударом оказалось троллейбусное депо.