Россия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова

Предварительно известно о двух пострадавших

Поселок Васищево (Фото: wikipedia)

Россия атаковала поселок Васищево в Харьковском районе Харьковской области. В результате ракетного удара пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вражеская атака произошла около 20:40. Разрушения получили восемь частных домовладений и гражданский автомобиль.

Пока известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

Васищево находится в 10 км от Харькова.

В ночь на 28 мая по меньшей мере девять вражеских БПЛА атаковали в Васищево территорию частного предприятия. В результате попаданий возник пожар, повреждены складские помещения и техника. Ранения получили трое охранников. Также пострадала находившаяся рядом с местом взрыва 4-летняя девочка — у нее острая стрессовая реакция.