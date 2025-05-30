Росія завдала ракетного удару по передмістю Харкова
Росія атакувала селище Васищеве в Харківському районі Харківської області. Внаслідок ракетного удару постраждали щонайменше двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворожа атака відбулася близько 20:40. Руйнувань зазнали вісім приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.
Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.
Васищеве розташоване за 10 км від Харкова.
У ніч на 28 травня щонайменше дев’ять ворожих БпЛА атакували у Васищевому територію приватного підприємства. Внаслідок влучань виникла пожежа, пошкоджено складські приміщення та техніку. Поранення дістали троє охоронців. Також постраждала 4-річна дівчинка, яка перебувала поруч із місцем вибуху — у неї гостра стресова реакція.
- У ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала безпілотниками комунальне підприємство у Харкові і село Василів Хутір Чугуївської громади. Удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі. На місці влучань почалася пожежа.
- У той же день росіяни поширили дезінформацію щодо удару по Харкову в ніч проти 30 травня. Пропагандисти заявили про атаку на виробництво дронів, насправді під ударом опинилося тролейбусне депо.