Росія завдала ракетного удару по передмістю Харкова

Попередньо відомо про двох постраждалих

Селище Васищеве (Фото: wikipedia)

Росія атакувала селище Васищеве в Харківському районі Харківської області. Внаслідок ракетного удару постраждали щонайменше двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворожа атака відбулася близько 20:40. Руйнувань зазнали вісім приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.

Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.

Васищеве розташоване за 10 км від Харкова.

У ніч на 28 травня щонайменше дев’ять ворожих БпЛА атакували у Васищевому територію приватного підприємства. Внаслідок влучань виникла пожежа, пошкоджено складські приміщення та техніку. Поранення дістали троє охоронців. Також постраждала 4-річна дівчинка, яка перебувала поруч із місцем вибуху — у неї гостра стресова реакція.