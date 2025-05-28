Росія атакувала дронами Україну. На Харківщині вісім постраждалих, серед них дитина
У ніч проти 28 травня Росія атакувала безпілотниками Харківську та Миколаївську області. Також у Києві була оголошена тривога через загрозу балістики, вибухи лунали і в Полтаві.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вночі о 02:52 повідомив, що в селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу дронами постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.
У селі Есхар Чугуївського району через ворожу атаку постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки та 63-річна і 71-річна жінки.
Мер міста Ігор Терехов писав, що для Харкова була небезпека ударних БпЛА. Проте про можливі наслідки атаки не повідомлялось.
Також у ніч проти 28 травня у Снігурівці Миколаївської області було чути вибухи, зазначив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта.
У Повітряних силах Збройних Сил України також повідомляли про рух ударних дронів РФ у напрямку міста.
Вибухи було чутно і в Очакові, повідомили Суспільному місцеві жителі. Крім того, журналісти писали про вибухи в Полтаві. Повітряні сили попереджали про рух ракети.
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Близько о 03:03 у Києві, а згодом і в областях оголосили відбій повітряної тривоги.
Також вночі 27 травня російські війська атакували аграрні підприємства у Чернігівській області. Як повідомив глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді.
Поранено трьох працівників, їм була надана допомога на місці. Внаслідок удару пошкоджено комбайн і трактор, пожежу загасили.
Окрім того, ввечері пролунало кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову постраждало аграрне підприємство. Внаслідок обстрілу було поранено тракториста. У важкому стані його госпіталізовано до лікарні у Ніжині.
Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.
Доповнено о 08:00. Як повідомив керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович, у ніч проти 28 травня російська армія атакувала промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області.
Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих.
Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби.
- У ніч проти 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу.
- Польща підняла військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по території України.
- У ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ.