Росія атакувала дронами Україну. На Харківщині вісім постраждалих, серед них дитина

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У ніч проти 28 травня Росія атакувала безпілотниками Харківську та Миколаївську області. Також у Києві була оголошена тривога через загрозу балістики, вибухи лунали і в Полтаві.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вночі о 02:52 повідомив, що в селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу дронами постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Есхар Чугуївського району через ворожу атаку постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки та 63-річна і 71-річна жінки.

Мер міста Ігор Терехов писав, що для Харкова була небезпека ударних БпЛА. Проте про можливі наслідки атаки не повідомлялось.

Також у ніч проти 28 травня у Снігурівці Миколаївської області було чути вибухи, зазначив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта.

У Повітряних силах Збройних Сил України також повідомляли про рух ударних дронів РФ у напрямку міста.

Вибухи було чутно і в Очакові, повідомили Суспільному місцеві жителі. Крім того, журналісти писали про вибухи в Полтаві. Повітряні сили попереджали про рух ракети.

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Близько о 03:03 у Києві, а згодом і в областях оголосили відбій повітряної тривоги.

Також вночі 27 травня російські війська атакували аграрні підприємства у Чернігівській області. Як повідомив глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді.

Поранено трьох працівників, їм була надана допомога на місці. Внаслідок удару пошкоджено комбайн і трактор, пожежу загасили.

Окрім того, ввечері пролунало кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову постраждало аграрне підприємство. Внаслідок обстрілу було поранено тракториста. У важкому стані його госпіталізовано до лікарні у Ніжині.

Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.

Доповнено о 08:00. Як повідомив керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович, у ніч проти 28 травня російська армія атакувала промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області.

Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби.