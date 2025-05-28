РФ атаковала дронами Украину. В Харьковской области восемь пострадавших, среди них ребенок

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 28 мая Россия атаковала беспилотниками Харьковскую и Николаевскую области Также в Киеве была объявлена тревога из-за угрозы баллистики, взрывы раздавались и в Полтаве.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ночью в 02:52 сообщил, что в селе Васищево Харьковского района в результате обстрела дронами пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины, а также четырехлетняя девочка, получившая острую реакцию на стресс.

В селе Эсхар Чугуевского района из-за вражеской атаки пострадали 63-летний и 80-летний мужчины и 63-летняя и 71-летняя женщины.

Мэр города Игорь Терехов писал, что для Харькова была опасность ударных БПЛА. Однако о возможных последствиях атаки не сообщалось.

Также в ночь на 28 мая в Снегиревке Николаевской области были слышны взрывы, отметил глава городской военной администрации Иван Кухта.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины также сообщали о движении ударных дронов РФ в направлении города.

Взрывы также были слышны в Очакове, сообщили Общественному местному жителю. Кроме того, журналисты писали о взрывах в Полтаве.

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы враждебной баллистики. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Около 03:03 в Киеве, а затем и в областях объявили отбой воздушной тревоги.

Также ночью 27 мая русские войска атаковали аграрные предприятия в Черниговской области. Как сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Северской общине.

Ранены трое работников, им была оказана помощь на месте. В результате удара поврежден комбайн и трактор, пожар потушили.

Кроме того, вечером раздалось несколько взрывов в Нежинском районе. Вновь пострадало аграрное предприятие. В результате обстрела был ранен тракторист. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу в Нежине.

Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Поврежден предприятие. Предварительно, без жертв.

В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

Польша подняла военную авиацию из-за массированной комбинированной атаки России по территории Украины.

В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.