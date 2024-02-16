Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Под атаку попал Миргородский район
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Полтавской области в ночь на 16 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
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По его словам, под атаку попал Миргородский район, прилет пришелся по открытой территории.
Никто не погиб и не пострадал.
Всего за сутки в Полтавской области шесть раз звучала воздушная тревога.
Командование Воздушных сил ночью предупреждало о движении управляемых авиационных ракет типа Х-59 в направлении Миргорода.
- В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.
- Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
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