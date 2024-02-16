Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Под атаку попал Миргородский район
Запуск ракеты Х-59 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Полтавской области в ночь на 16 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, под атаку попал Миргородский район, прилет пришелся по открытой территории.

Никто не погиб и не пострадал.

Всего за сутки в Полтавской области шесть раз звучала воздушная тревога. 

Командование Воздушных сил ночью предупреждало о движении управляемых авиационных ракет типа Х-59 в направлении Миргорода. 

  • В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.
  • Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке

Смотрите также: Во Львове и Запорожье есть прилеты. Инфраструктура, выбиты окна в жилых домах, раненый

войнаракетный ударобстрелыПолтавская областьфилипп пронинмиргород