Росія завдала ракетного удару по Полтавській області. Під атаку потрапив Миргородський район

Пронін заявив, що внаслідок удару окупантів у ніч проти 16 лютого постраждалих та загиблих немає

Запуск ракети Х-59 (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Полтавській області в ніч проти 16 лютого. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, під атаку потрапив Миргородський район, приліт припав по відкритій території.

Ніхто не загинув та не постраждав.

Загалом за добу на Полтавщині шість разів лунала повітряна тривога.

Командування Повітряних сил уночі попереджало про рух керованих авіаційних ракет типу Х-59 у напрямку Миргорода.

У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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