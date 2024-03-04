Россия нанесла удары кассетными боеприпасами по Запорожскому району – погиб человек

Кассетный боеприпас (Фото: Нацполиция)

4 марта россияне обстреляли Запорожский район кассетными боеприпасами, в результате атаки погиб человек. Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале.

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По его словам, в результате одного из обстрелов села Риздвянка погиб гражданский человек.

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Утром 4 марта Иван Федоров сообщил, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 177 ударов по шести населенным пунктам Запорожской области, мирные жители не пострадали, однако разрушения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

СПРАВКА. Кассетные боеприпасы – это особый вид снарядов с тонкими стенками. Основным элементом такого боеприпаса является главная снарядная часть, наполняемая мелкими осколками, авиаминами, противотанковыми, противопехотными или зажигательными минами. Одна кассетная бомба может содержать минимум 10 мин и мельчайших деталей к ним. Кассетные боеприпасы запрещено использовать международным гуманитарным правом, так как они относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Более 120 стран присоединились к соответствующей конвенции. Украины и России в этом списке нет.

В Запорожье и Львове во время массированного ракетного удара российской армии ранним утром 15 февраля были попадания в объекты и повреждения.

Днем 17 февраля в окрестностях Запорожья раздался взрыв. Впоследствии местные власти заявили, что, предварительно, армия России попала по объекту инфраструктуры.

19 февраля оккупанты ударили из "Градов" по Приморскому под Запорожьем. В результате атаки погиб один человек.

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