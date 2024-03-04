Росія завдала ударів касетними боєприпасами по Запорізькому району – загинула людина

Касетний боєприпас (Фото: Нацполіція)

4 березня росіяни обстріляли Запорізький район касетними боєприпасами, унаслідок атаки загинула людина. Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram-каналі.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

За його словами, унаслідок одного з обстрілів села Різдвянка загинула цивільна людина.

Село Різдвянка на карті DeepState

Зранку 4 березня Іван Федоров повідомив, що за минулу добу окупанти завдали 177 ударів по шести населених пунктах Запорізької області, мирні жителі не постраждали, однак зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

ДОВІДКА. Касетні боєприпаси – це особливий вид снарядів з тонкими стінками. Основним елементом такого боєприпасу є головна снарядна частина, яку наповнюють дрібними осколками, авіамінами, протитанковими, протипіхотними або запальними мінами. Одна касетна бомба може містити мінімум 10 мін та дрібних деталей до них. Касетні боєприпаси заборонено використовувати міжнародним гуманітарним правом, адже вони належать до категорії зброї, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Понад 120 країн приєдналися до відповідної конвенції. України та Росії в цьому переліку немає.

У Запоріжжі та Львові під час масованого ракетного удару російської армії рано-вранці 15 лютого були влучання в об'єкти та пошкодження.

Вдень 17 лютого на околицях Запоріжжя пролунав вибух. Згодом місцева влада заявила, що, попередньо, армія Росії влучила по об'єкту інфраструктури.

19 лютого окупанти вдарили з "Градів" по Приморському під Запоріжжям. Унаслідок атаки загинула одна людина.

Читайте також: Синєгубов: Росія вперше вдарила по Куп’янську авіабомбою з касетним зарядом