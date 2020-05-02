Россия настаивала на выдаче девятерых участников событий 2 мая в Одессе - МИД

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Россия во время переговоров об обмене в сентябре-декабре 2019 года настаивала на включении в списки по меньшей мере девятерых человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 под российскими флагами. Об этом говорится в комментарии МИД о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 г.

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Там отметили, что Россия - единственная сторона, которая откровенно не заинтересована в установлении объективной картины тех событий.

В России, напомнил МИД, скрывается один из главных фигурантов расследования - бывший заместитель начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрий Фучеджы, которому РФ предоставила гражданство и на этом основании отказала в экстрадиции.

"Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц.

По данным министерства, в суд направлено 37 обвинительных актов по делам, связанным с событиями 2 мая в Одессе. По трем лицам вынесены приговоры. ГБР отдельно расследует возможную причастность спецслужб РФ к организации беспорядков.

29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина отдала пророссийским боевикам гражданина Беларуси Олега Ткачука, участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "антимайдана", и Сергея Долженкова - одного из организаторов трагедии 2 мая, спровоцировавшего столкновения и гибель 48 человек.





