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Россия несет тяжелые потери под Бахмутом и ведет ракетные обстрелы – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 19:18
Россия несет тяжелые потери под Бахмутом и ведет ракетные обстрелы – сводка Генштаба - Фото
Фото – Facebook Генеральный штаб ВСУ

Армия РФ продолжает сосредотачивать главные усилия на попытках захвата Донецкой и Луганской областей Украины в пределах административных границ. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, упорные бои продолжаются в южной и северной частях Бахмута. 

При этом на Бахмутском направлении наступательный потенциал оккупантов снижается, они теряют значительное количество живой силы, вооружений и военной техники. 

Вследствие ракетного удара РФ по Запорожью две ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Оккупанты запустили 21 дрон типа Shahed-136 из Брянской области РФ, из них 16 были сбиты. В результате ударов БПЛА повреждено общежитие профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области, здесь также есть погибшие и раненые среди гражданских, также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области.

Остается высокой вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным Генштаба, в Херсонской области оккупанты угрожают местным жителям прекратить с апреля выплачивать пенсию тем, у кого не будет российского паспорта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удар по ЗРК оккупантов и 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ война бахмут сводка генштаба
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