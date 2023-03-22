Россия несет тяжелые потери под Бахмутом и ведет ракетные обстрелы – сводка Генштаба

Армия РФ продолжает сосредотачивать главные усилия на попытках захвата Донецкой и Луганской областей Украины в пределах административных границ. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, упорные бои продолжаются в южной и северной частях Бахмута.

При этом на Бахмутском направлении наступательный потенциал оккупантов снижается, они теряют значительное количество живой силы, вооружений и военной техники.

Вследствие ракетного удара РФ по Запорожью две ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Оккупанты запустили 21 дрон типа Shahed-136 из Брянской области РФ, из них 16 были сбиты. В результате ударов БПЛА повреждено общежитие профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области, здесь также есть погибшие и раненые среди гражданских, также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области.

Остается высокой вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным Генштаба, в Херсонской области оккупанты угрожают местным жителям прекратить с апреля выплачивать пенсию тем, у кого не будет российского паспорта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удар по ЗРК оккупантов и 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

22 марта 2023 года в отчете военной разведки Великобритании заявили о "реальной вероятности" того, что наступление войск РФ на Бахмут слабеет, но спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал это "футурологическим прогнозом".

Читайте также: Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов: фото, видео

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.