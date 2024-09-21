Россия ночью атаковала "шахедами" и ракетами: что удалось сбить Воздушным силам

"Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 сентября россияне атаковали Украину ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 16 воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области РФ и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области. Также враг выпустил 16 ударных дронов из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя сбиты пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 дронов. Еще пять беспилотников локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

В ночь на 20 сентября силы ПВО сбили 61 ударный беспилотник и одну ракету.

21 сентября россияне ударили ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, в том числе 12-летний мальчик.

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