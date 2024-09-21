Росія вночі атакувала "шахедами" та ракетами: що вдалося збити Повітряним силам

"Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 вересня росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 16 повітряних цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Окупанти вдарили по Дніпропетровській області чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області РФ та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області. Також ворог випустив 16 ударних дронів із Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті протиповітряного бою збито п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 дронів. Ще п’ять безпілотників локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

У ніч проти 20 вересня сили ППО збили 61 ударний безпілотник та одну ракету.

21 вересня росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинули троє людей, зокрема 12-річний хлопчик.

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