Над 13 областями сили ППО збили одну ракету й понад 60 "шахедів"

Ще дев’ять безпілотників локаційно втрачено, зазначили в Повітряних силах

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

У ніч проти 20 вересня росіяни атакували регіони України ракетами й ударними безпілотниками: сили протиповітряної оборони збили 62 цілі. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За інформацією ПС, окупанти атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровську область – керованою авіаракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також 70 ударними безпілотниками (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ у РФ).

У результаті протиповітряного бою збито 61 дрон та одну ракету Х-59. Ще дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.

Увечері 18 вересня внаслідок чергового російського удару у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.

19 вересня росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка. Ще 13 людей отримали поранення.

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