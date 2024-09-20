Над 13 областями сили ППО збили одну ракету й понад 60 "шахедів"
У ніч проти 20 вересня росіяни атакували регіони України ракетами й ударними безпілотниками: сили протиповітряної оборони збили 62 цілі. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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За інформацією ПС, окупанти атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровську область – керованою авіаракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також 70 ударними безпілотниками (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ у РФ).
У результаті протиповітряного бою збито 61 дрон та одну ракету Х-59. Ще дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.
- Увечері 18 вересня внаслідок чергового російського удару у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.
- 19 вересня росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка. Ще 13 людей отримали поранення.
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