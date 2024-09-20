Над 13 областями силы ПВО сбили одну ракету и более 60 "шахедов"

Еще девять беспилотников локационно потеряны, отметили в Воздушных силах

Охота на "шахеды" (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)

В ночь на 20 сентября россияне атаковали регионы Украины ракетами и ударными беспилотниками: силы противовоздушной обороны сбили 62 цели. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По информации ВС, оккупанты атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую область – управляемой авиаракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области, а также 70 ударными беспилотниками (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск в РФ).

В результате противовоздушного боя сбит 61 дрон и одна ракета Х-59. Еще девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Вечером 18 сентября в результате очередного российского удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала.

19 сентября россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. В результате атаки погибла женщина. Еще 13 человек получили ранения.

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