Россия ночью ударила ракетами по Харькову: била по Индустриальному району
14.11.2022, 07:07
Игорь Терехов (скриншот видео)
Армия России нанесла ракетный удар по Харькову, сообщил около полуночи мэр города Игорь Терехов.
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Под удар попал Индустриальный район города, отметил мэр. Предварительно – промышленное предприятие.
Информация о пострадавших уточняется.
- 11 ноября сообщалось, что в Харькове на взрывном устройстве подорвались двое детей.
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