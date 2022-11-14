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Россия ночью ударила ракетами по Харькову: била по Индустриальному району

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 07:07
Россия ночью ударила ракетами по Харькову: била по Индустриальному району - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Армия России нанесла ракетный удар по Харькову, сообщил около полуночи мэр города Игорь Терехов.

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Под удар попал Индустриальный район города, отметил мэр. Предварительно – промышленное предприятие.

Информация о пострадавших уточняется.

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Марко Сировой
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