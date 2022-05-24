Россия обстреляла комбинат "Азот" в Северодонецке, погибли пятеро – Гайдай

Россияне обстреляли комбинат "Азот" в Северодонецке, погибли четыре человека, еще один был смертельно ранен. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай сообщил, что армия РФ вела огонь по территории объединения "Азот", где обустроены несколько бомбоубежищ. В результате обстрелов погибли четыре человека и еще один был тяжело ранен в центральной части города и умер от ранений в больнице.

Глава ОВА подчеркивает, что российские войска "все силы направили на захват Северодонецка и Лисичанска", но за три месяца "едва продвинулись", а потому продолжают обстрелы городов. Он отмечает, что "плотность и число обстрелов растет каждый день".

Сегодня разведка Британии сообщила, что Россия "увеличила интенсивность своих операций на Донбассе" и "добилась некоторых локальных успехов", отметили в Лондоне, – "отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей".

Сергей Бережной

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