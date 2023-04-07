Россия обстреляла село под Херсоном: ранены женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик

Россияне с утра обстреляли из артиллерии село Станислав Херсонского района. Ранения получили 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли мирные населенные пункты области. Выпустили 258 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, беспилотников и авиации.

Жилищные кварталы Херсона армия РФ атаковала семь раз. Враг попал в объекты критической инфраструктуры, территорию парка, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов семь человек получили ранения разной степени тяжести.

31 марта российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон.

1 апреля российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб мужчина.

3 апреля оккупанты обстреляли управляемыми авиационными бомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области.

Вадим Ребрина

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