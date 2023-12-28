Россия обстреляла Волчанск в Харьковской области: один человек погиб, еще один в больнице

Российская армия обстреляла Харьковскую область. В результате этого погиб один человек

В Волчанске загорелся автомобиль в результате обстрела (Фото: Олег Синегубов)

Утром 28 декабря российские войска атаковали Волчанск Харьковской области. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна ранена. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, около 10:00 оккупанты обстреляли Волчанск, предварительно из реактивной системы залпового огня.

Погибла 66-летняя женщина, она умерла в больнице. Также на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.

В результате обстрела загорелся автомобиль.

Россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, используя разные виды вооружения. 4 декабря 2023 года Россия в очередной раз запустила по Украине "шахеды", были попадания в Харьковской области.

10 декабря Россия ударила ракетами по поселку Большой Бурлук в Харьковской области (40 км от Купянска, 20 км от границы).

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