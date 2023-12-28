Росія обстріляла Вовчанськ на Харківщині: одна людина загинула, ще одна в лікарні

Російська армія обстріляла Харківську область. Внаслідок цього загинула одна людина

У Вовчанську загорівся автомобіль внаслідок обстрілу (Фото: Олег Синєгубов)

Зранку 28 грудня російські війська атакували Вовчанськ Харківської області. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За його словами, близько 10:00 окупанти обстріляли Вовчанськ, попередньо з реактивної системи залпового вогню.

Загинула 66-річна жінка, вона померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

Росіяни щодня обстрілюють населені пункти Харківської області, використовуючи різні види озброєння. 4 грудня 2023 року Росія вчергове запустила по України "шахеди", були влучання в Харківській області.

10 грудня Росія вдарила ракетами по селищу Великий Бурлук у Харківській області (40 км від Куп'янська, 20 км від кордону).

Читайте також: ЗСУ: Під Авдіївкою РФ збільшила кількість авіанальотів, багато дронів-камікадзе — мапа