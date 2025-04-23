Россия отказала в экстрадиции бывшего диктатора Башара Асада – лидер Сирии
Россия отказалась передать новым сирийским властям бывшего диктатора Башара Асада после свержения его режима в 2024 году. Об этом в интервью американской газете The New York Times рассказал лидер Сирии Ахмед аш-Шараа.
Асад бежал в Россию в начале декабря 2024 года, когда его режим был свергнут. В 2025 году новое сирийское руководство обратилось в Кремль с просьбой экстрадировать бывшего диктатора.
Ахмед аш-Шараа заявил NYT, что Москва отказала в экстрадиции. В то же время Сирия готова к сотрудничеству с РФ, добавил он.
"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась на протяжении многих лет", – сказал сирийский лидер.
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.
- Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.
- Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну и подтвердил, что в конце концов бежал он на российском самолете.
- 23 марта 2025-го новые власти Сирии направили в Кремль запрос об экстрадиции Асада.