Россия отказала в экстрадиции бывшего диктатора Башара Асада – лидер Сирии

Россия отказалась передать новым сирийским властям бывшего диктатора Башара Асада после свержения его режима в 2024 году. Об этом в интервью американской газете The New York Times рассказал лидер Сирии Ахмед аш-Шараа.

Асад бежал в Россию в начале декабря 2024 года, когда его режим был свергнут. В 2025 году новое сирийское руководство обратилось в Кремль с просьбой экстрадировать бывшего диктатора.

Ахмед аш-Шараа заявил NYT, что Москва отказала в экстрадиции. В то же время Сирия готова к сотрудничеству с РФ, добавил он.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась на протяжении многих лет", – сказал сирийский лидер.